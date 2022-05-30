Иркутск, 30 мая, 2022, 09:41 — ИА Регнум. За прошедшую неделю с 23 по 29 мая на территории Иркутской области произошла 51 авария, сообщает 30 мая телеграм-канал территориального ГУ МВД РФ.

МВД ДТП в Приангарье

В этих авариях погибли четверо человек, из них один ребенок, более 65 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести, в том числе 12 детей.

По предварительным данным, 19 водителей не имели права управлять транспортным средством, два автолюбителя находился за рулем в состоянии опьянения.

Рейтинг причин ДТП возглавляют: несоответствие скорости конкретным условиям движения — 10; несоблюдение очерёдности проезда- 7; нарушение правил расположения ТС на проезжей части — 6; неправильный выбор дистанции - 4.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на объездной дороге Ангарска в районе 1847 километра автодороги Р-255 «Сибирь» 46-летний иркутянин, управляя автомашиной Mitsubishi Pajero Sport, двигаясь со стороны регионального центра, погиб, не справившись с управлением.

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