Калуга, , 10:27 — REGNUM В Калужской области с января по апрель 2022 года за счёт всех источников финансирования построено 3105 квартир общей площадью 329,6 тыс. кв. метров, что составило 158,4% к январю-апрелю 2021 года. Об этом 30 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Новое жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Населением за счет собственных и заемных средств построено 1806 жилых домов общей площадью 256,6 тыс. кв. метров (77,8% всего введенного жилья по области, в январе–апреле 2021 года — 60,4%). Все введенные в эксплуатацию жилые дома построены за счет собственных средств организаций, средств индивидуальных застройщиков.

Ввод жилых домов в январе–апреле 2022 года осуществлялся во всех муниципальных районах и городских округах Калужской области.

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