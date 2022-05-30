Калуга, 30 мая, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Калужской области с января по апрель 2022 года за счёт всех источников финансирования построено 3105 квартир общей площадью 329,6 тыс. кв. метров, что составило 158,4% к январю-апрелю 2021 года. Об этом 30 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

Населением за счет собственных и заемных средств построено 1806 жилых домов общей площадью 256,6 тыс. кв. метров (77,8% всего введенного жилья по области, в январе–апреле 2021 года — 60,4%). Все введенные в эксплуатацию жилые дома построены за счет собственных средств организаций, средств индивидуальных застройщиков.

Ввод жилых домов в январе–апреле 2022 года осуществлялся во всех муниципальных районах и городских округах Калужской области.