Ставрополь, , 09:40 — REGNUM Сотрудника минсельхоза Ставрополья обвинили в получении взятки. Чиновник, занимавший пост начальника отдела по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства, решил вопрос о гранте для фермера за взятку в виде айфона, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Взятка Publicdomainpictures.net

Из подробностей дела сообщили, что факт взятки был зафиксирован в сентябре 2019 года. За мобильный телефон марки «iPhoneXs» стоимостью более 60 тыс. рублей чиновник был готов оказать содействие в получении гранта на развитие семейных животноводческих ферм в сумме более 12,9 млн рублей главе фермерского хозяйства в Грачевском муниципальном округе.

Суд вынес приговор для обвиняемого в виде лишения свободы сроком на три года условно со штрафом в размере 126 тыс. рублей.