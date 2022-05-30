Илекский район, Оренбургская область, 30 мая, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области по факту гибели двух детей в результате ДТП возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

СУ СКР по Оренбурсгкой области Смертельное ДТП

Обвинение в совершении преступления предъявлено 24-летнему жителю Илекского района. По данным следствия, вечером 28 мая пьяный молодой человек на большой скорости управлял автомобилем. При этом фары машины были выключены, а у оренбуржца отсутствовали водительские права.

В селе Нижнеозреное на ул. Гагарина автомобиль врезался в питбайк, который стоял на проезжей части. На питбайке 11-летний водитель перевозил восьмилетнего пассажира. Оба ребёнка погибли.

Уголовное дело возбудили по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения»),