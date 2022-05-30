Москва, , 09:39 — REGNUM Видеозапись боевых вылетов российских штурмовиков Су-25 в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало 30 мая Минобороны России.

Су-25 Минобороны России

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как пара российских штурмовиков Су-25 готовится к вылету, взлетает, наносит удары по объектам киевских боевиков и затем возвращается на аэродром базирования.

Также уточняется, что СУ-25 нанесли удары с предельно малых высот, уничтожив при этом замаскированные укрепления, технику и вооружения врага.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских боевиков попали Горловка и населённый пункт Зайцево.