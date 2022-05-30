Воронеж, 30 мая, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Статус города-миллионника смог подтвердить Воронеж по итогам Всероссийской переписи населения 2021 года, их подвели в Росстате.

ИА REGNUM Воронеж

«Сразу четыре российских города — Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж — пополнили клуб городов-миллионников», — приводит данные Росстата ТАСС.

Всего в России насчитывается 16 городов, численность населения которых превышает один миллион человек.

Как сообщало ИА REGNUM, порог в миллион жителей Воронеж преодолел ещё в 2012 году. По информации правительства Воронежской области, всего в регионе, согласно данным переписи, проживает 2,3 млн человек.