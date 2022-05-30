30 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Александр Белов, , 11:19 — REGNUM Руководство западных стран намерено продолжать свой прежний курс давления на Россию в связи с операцией по денацификации Украины, несмотря на то, что Москва в этом противостоянии очевидным образом берет верх, пишет Марк Эпископос в статье, вышедшей 29 мая в The National Interest.

Специальная военная Операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Автор обращает внимание на то, что под контролем Вооруженных сил России вскоре может оказаться Северодонецк, последний укрепленный район украинской армии в бывшей Луганской области.

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Российские силы контролируют почти весь Донбасс и несколько прилегающих территорий, фактически лишая Украину не только ее промышленного центра, но и некоторых из ее крупнейших сельскохозяйственных регионов. По имеющейся информации, российские военные занимают большую часть юго-востока Запорожской области, и в руках Украины остаются только административный город Запорожье и прилегающие сельскохозяйственные угодья. На юго-западе российские войска прочно контролируют Херсонскую область.

Сообщения об отказе украинских войск воевать и массовой капитуляции, которые ранее ограничивались российским государственным телевидением, стали просачиваться и в западные СМИ. В видео, загруженном в Telegram 24 мая, военнослужащие 3-го батальона 115-й бригады, базирующейся в Северодонецке, заявили, что больше не будут воевать из-за отсутствия боевой техники и надлежащего руководства.

«Нас отправляют на верную смерть», — приводит слова одного из добровольцев газета The Washington Post. — Мы не одни такие, нас много».

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Правительство президента Владимира Зеленского в значительной степени держит в секрете количество украинских потерь, пытаясь сохранить боевой дух, вместо этого привлекая внимание международной общественности к потерям, понесенным Россией в ходе спецоперации. На этой неделе Минобороны России заявило, что Киев списывает украинских солдат, погибших в бою, как «дезертиров» — учетная уловка, используемая для того, чтобы официальные данные о потерях оставались низкими.

«По украинскому телевидению мы видим, что потерь нет… нет правды», — сказал The Washington Post украинский офицер Сергей Лапко.

Но тщательно культивируемый Киевом образ военной непобедимости наталкивается на суровые боевые реалии. Вооруженные силы России благодаря ряду преимуществ успешно осуществляют тактику окружения очагов украинских войск, перекрывая крупные удерживаемые Украиной города от снабжения и подкреплений. По словам высокопоставленных украинских чиновников, российские войска превосходят на восточном театре военных действий по численности своих украинских коллег в семь раз.

«Российская сторона успела собрать свои резервы раньше нас. Мы отстаем, что крайне осложняет ситуацию на фронте», — признал советник президента Украины Алексей Арестович.

По мере того, как реальность на местах, похоже, постепенно отдаляется от перспективы решающей победы Украины, некоторые видные голоса стали призывать лидеров стран Запада пересмотреть свою политику максимального давления на Москву. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предупредил в Давосе, что западная кампания, направленная на «нанесение сокрушительного поражения» Москве, создает фатальные риски для европейской и глобальной стабильности.

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«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко», — отметил Киссинджер.

«В идеале разделительная линия должна вернуть прежний статус-кво», — добавил он, по сути, заявив о том, что Украина должна хотя бы молчаливо признать контроль России над Крымом и статус Донецкой и Луганской Народных Республик в Донбассе.

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Заявления Киссинджера вызвали резкий отпор со стороны Киева, который категорически отвергает любые перспективы мирного урегулирования, предполагающего территориальные уступки.

«Господин Киссинджер вынырнул из глубокого прошлого и заявил, что кусок Украины нужно отдать России, чтобы не было отчуждения России от Европы. Похоже, что на календаре господина Киссинджера не 2022 год, а 1938 год, и он думал, что выступает перед публикой не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене», — подчеркнул Зеленский в одном из своих выступлений.

Вслед за своими заявлениями Киссинджер был включен в списки скандального сайта «Миротворец», куда добавляются «враги Украины».

Генри Киссинджер University of Michigan's Ford School

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Несмотря на такое развитие событий, администрация президента США Джо Байдена, которая вложила $53 млрд в помощь Киеву, чтобы обеспечить победу Украины, а также руководство других стран, намерены придерживаться этого курса и впредь.

«Нам нужно сделать так, чтобы Путин проиграл на Украине, а Украина одержала верх», — заявила 26 мая министр иностранных дел Великобритании Лизз Трасс.

Конфликт на Украине в значительной степени по-прежнему представляется западными политиками как эпическая борьба между добром и злом, как глобальный крестовый поход против «диктатуры и самодержавия», в который был вовлечен весь «свободный мир».

«Поэтому мы должны мобилизовать все наши ресурсы для скорейшего прекращения конфликта. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию — как можно скорее победить Путина. В этом суть», — сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе финансист Джордж Сорос.