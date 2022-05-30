Уфа, , 09:39 — REGNUM Ключевыми задачами для муниципалитетов в Башкирии являются развитие экономики и поддержка предпринимательства. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на семинаре глав муниципальных образований региона, который состоялся в санатории «Карагай» Мечетлинского района Башкирии.

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Он напомнил, что руководители муниципалитетов совместно с руководством республики прошли непростой период борьбы с коронавирусом.

«Поддерживаем семьи военнослужащих, защищающих Родину в ходе спецоперации на Украине, помогаем пострадавшим жителям Донбасса. В то же время перед нами ещё много вызовов. От того, насколько правильно мы сможем оценить ситуацию, насколько эффективными будут принятые решения, зависит благополучие жителей республики», — приводит пресс-служба главы региона его слова.

Отмечается, что в числе приоритетных задач глав муниципалитетов Хабиров назвал поддержку предпринимательства и развитие экономики, а также выстраивание конструктивного диалога с жителями по наиболее актуальным вопросам.

«В условиях санкций важно уделять большое внимание привлечению инвесторов, оказывать содействие любым, даже небольшим предпринимательским инициативам. И, безусловно, мы должны полностью выполнять свои социальные обязательства перед жителями, регулярно общаться с ними, чтобы совместно принимать решения по тем вопросам, которые их волнуют», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии появится новый завод по выпуску сельхозоборудования.