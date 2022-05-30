Донецк, 30 мая, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Украинские боевики за прошедшие сутки 86 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает 30 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 86 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)… (Выпущено) 544 единицы различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 4 и ранении 20 гражданских лиц, и т. ч. парень 2006 г. р. и ребенок 2021 г. р. в Донецке и Макеевке», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 мая вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Байрак в Донецкой Народной Республике.

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