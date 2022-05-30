Сакраменто, США, 30 мая, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Бизнесмена Пол Пелоси, супруга спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, задержали за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сообщает Daily News.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Уточняется, что 82-летнего Пола Пэлоси арестовали поздно вечером 28 мая в округе Напа в Калифорнии. Нэнси Пелоси во время ареста с ним не было.

Бизнесмена обвинили в двух правонарушениях, связанных с вождением в нетрезвом виде. Содержание алкоголя в его крови превышало допустимую отметку 0,08%. Пелоси установили залог в размере $5 тыс.

Пресс-секретарь Нэнси Пелоси Дрю Хэммилл заявила, что спикер не будет комментировать этот инцидент, произошедший, когда она находилась на Восточном побережье. Пелоси посещала штат Род-Айленд, чтобы выступить на церемонии открытия университета.

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