Ярославль, , 09:59 — REGNUM В Ярославле четыре депутата муниципалитета не смогли победить в праймериз «Единой России». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на результаты предварительного голосования.

Муниципалитет Ярославля City-yaroslavl.ru

Праймериз завершился 29 мая. Голосование проводилось по 19 территориям, а победителями в каждой считаются 2 кандидата. Действующие депутаты, предприниматели Александр Черепанин и Юлия Миронова не смогли набрать нужное количество голосов по 14-й территории и проиграли директору школы №57 Зурабу Липартелиани и бизнесмену Андрею Сизову.

Не смогли одолеть конкурентов директор МУП «Ярмарки Дзержинского района» Дмитрий Соколов и врач Владимир Молодкин. Их обошли политтехнолог Алёна Герасименко и директор школы №27 Ирина Волчихина.

Снова выдвинуться от «Единой России» смогут Андрей Золотовский, Михаил Шабанов, Сергей Смоленский, Алексей Малютин, Илья Горохов, Алексей Чернобровкин, Светлана Агашина, Дмитрий Волончунас, Сергей Калинин, Константин Шлапак, Александр Забирко, Миша Халтян и Олег Ненилин.

Новыми лицами, которые также пойдут на выборы в муниципалитет от «Единой России», стали бывшие чиновники, среди которых есть советник мэра Ярославля, в прошлом глава администрации центральных районов Любовь Суркова, экс-директор ярославского депздрава Василий Тубашов (сейчас директор областной больницы), его бывший заместитель (ныне директор больницы №2) Сергей Давлетов и бывший директор департамента госжилнадзора Давид Бараташвили.

Также победу на праймериз одержали первый заместитель директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов, заведующая детским садом №55 Вера Румянцева, директор «Дзержинского управдома» Вера Чернявская, сотрудник «Дома ночного пребывания» Екатерина Катышева, директор ИРСИ Татьяна Обухова, директор школы №26 Любовь Дмитриева, глава ДК «Гамма» Татьяна Боголюбова, директор школы №49 Жанна Берестовая, директор спортшколы №3 Николай Куликов, директор ДК «Нефтяник» Татьяна Майнугина, директор спортшколы №13 Артем Моисеев.

В ряде округов победили предприниматели, которые ещё не были депутатами муниципалитета: Михаил Маврычев, Александр Куташев, Андрей Будников, Артем Таттыбаев, Надежда Лихачева, Игорь Пятковский.