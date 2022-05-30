Ангарск, Иркутская область, 30 мая, 2022, 09:36 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области сообщает подробности ДТП со смертельным исходом, произошедшего 29 мая на объездной дороге Ангарска в районе 1847 километра автодороги Р-255 «Сибирь».

МВД В Ангарске полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором погиб водитель внедорожника.

Предварительно установлено, что около одиннадцати часов вечера, 46-летний иркутянин, управляя автомашиной Mitsubishi Pajero Sport, двигаясь со стороны регионального центра, не справился с управлением и допустил съезд машины с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате произошедшего мужчину выбросило из салона автомобиля. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Полицейскими проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, серьёзное ДТП случилось 29 мая в городе Зима: автомобиль Toyota Premio на скорости врезался в переднюю часть автобуса, перевозившего работников одной из организаций. Пострадали шесть человек.

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