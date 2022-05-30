Новокузнецк, Кемеровская область, 30 мая, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Статистика обращений по заболеваемости COVID-19 и ОРВИ в Новокузнецке находится на уровне прошлой недели. Это говорит о стабильной ситуации в городе. Об этом со ссылкой на региональный минздрав сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Количество принятых граждан в «красной зоне» за последние пять дней составляет: по взрослому населению — 467 человек (неделей ранее — 465); в детские поликлиники — 831 обращение (на прошлой неделе — 829)», - уточнил в своём телеграм-канале Кузнецов.

По официальным данным, число вызовов на станцию скорой медицинской помощи также уменьшилось.