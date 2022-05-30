30 мая 2022 | Время чтения 5 мин

С увеличением пенсий, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума жители севера Уральского федерального округа прогнозируют ускорение инфляции. И солидарны в одном: не минимум надо поднимать, а цены ронять. Одни в соцсетях нещадно критикуют «мизерное» повышение на 10%, другие считают, что две тысячи рублей в хозяйстве пригодятся и будут не лишними на фоне растущих цен и грядущего повышения тарифов ЖКХ.

Елена Миронова, , 12:32 — REGNUM С увеличением пенсий, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума жители севера Уральского федерального округа прогнозируют ускорение инфляции. И солидарны в одном: не минимум надо поднимать, а цены ронять. Одни в соцсетях нещадно критикуют «мизерное» повышение на 10%, другие считают, что две тысячи рублей в хозяйстве пригодятся и будут не лишними на фоне растущих цен и грядущего повышения тарифов ЖКХ.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, с 1 июня 2022 года прожиточный минимум в РФ и пенсии неработающим пенсионерам будут увеличены на 10%, а с 1 июля настолько же увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом 25 мая объявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по социальной политике.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков в свою очередь пояснил, что в результате повышения размер прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 15 172 рубля (сейчас 13 026 рублей), для пенсионеров — 11 970 рублей (сейчас 10 882 рубля), и для детей — 13 501 рубль (сейчас 12 274 рубля). При индексации пенсий на 10% её средний общероссийский размер составит 19 360 рублей.

Отметим, что МРОТ и прожиточный минимум оказывают влияние на выплаты пособий по временной нетрудоспособности и на детей, а также на определение нуждаемости семей при получении государственных и региональных выплат и льгот. И необходимо помнить, что, помимо МРОТ и прожиточного минимума, при определении нуждаемости семей учитывается наличие у них собственности и имущества, что часто становится камнем преткновения для получения льгот и пособий.

В пабликах Тюменской области и Югры в социальной сети «ВКонтакте» пользователи обсудили грядущее повышение пенсий, МРОТ и прожиточного минимума. Традиционно не обошлось без алармистских настроений и диванного ворчания.

«У людей ипотеки с дикими процентами! Работы нет! А если есть, то зарплата 30 тысяч! Выплаты детям мизерные. На что кормить, обувать, одевать детей? Чиновники все себе в карманы гребут! На что поднимать ребёнка? На 13 тысяч в месяц? Когда цены уронят?» — вопрошает Оксана Т.

«Для села ещё туда-сюда, за счёт подсобного хозяйства можно прожить на минимум, но не для города. У нас в городе не везде столько получают. А по поводу села, откуда я родом, всё давно разрушено и разворовано — нет никакой жизни, и, чтобы как-то прожить, люди держат скот по 20 голов КРС и так далее. Остальные по вахтам сидят. Достойная зарплата — это от 100 тысяч рублей хотя бы, чтобы можно было хорошо питаться, получать более или менее качественную медицинскую помощь, а именно выбирать медучреждение по рейтингу, а не к какому ты району прицеплен. Нет возможности отложить на отпуск, а не брать кредит, чтобы потом после отпуска год батрачить, чтобы рассчитаться, откладывать на обучение детей. Вот это хотя бы более или менее достойная зарплата. А нынешнее повышение МРОТ давно съедено инфляцией», — пишет Антон В.

Продуктовый магазин Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

«Зарплата просто обесценилась. Её хватает на коммуналку и часть продуктов. А пенсионеры как выживают — это вообще шарада. С их пенсиями не разгуляешься. И можно лишь совершить путешествие вокруг дома», — пишет Ирина С.

Признаться, сложно представить голодным и безденежным человека с 20 коровами. Разве что, если он считает их священными животными и разводит и кормит из любви к фауне. И таких доморощенных философов в социальных сетях — пруд пруди.

«Смотрю, ропщут все молодые, работоспособные. Третьей мировой пахнет, а вам то сахар дорогой, то мяса мало… Я не бот, и пенсия невелика, но живу и не ною! Живите по средствам, а не мечтам, хотите лучше — работайте, учитесь», — считает Екатерина М.

«Как мы растили в 90-е годы? По полгода зарплат не было, ни маткапитала, ни пособий на детей. Зато сейчас выросшие дети воют, как подорванные. Кредитов нахватали на компьютеры да Турцию, в танчики гоняют — вместо подработок, и Путина к своему безделью приплетают — не знают или забыли, что такое жить при алкаше», — отмечает Галина Х.

«Все верно делает Путин. Надо заботиться о тех, кому нелегко. О малоимущих и стариках», — соглашается Ольга Б.

«Каждая вторая родившая женщина считает, что она теперь богиня и ей все обязаны! Уже мало осталось тех, кто понимает, что дети — их ответственность», — констатирует Анастасия Ш.

Как видим, люди разных поколений имеют кардинально противоположные ценности. Из-за резкого перехода от советской относительной стабильности к капиталистической дестабилизации, затем к тучным нулевым и мировому кризису — эти качели породили и героических стоиков, и эгоистичных инфантилов. Поэтому для кого-то повышение МРОТ, пенсий и прожиточного минимума невеликое, конечно, но подспорье, а для кого-то — три пиццы или набор роллов.

«Высокий МРОТ неизбежно влечёт за собой безработицу: та часть рабочей силы, которая раньше не могла или не хотела выкладываться на работе на полную, зная о заведомом минимуме, останется не у дел. Бизнес выберет работника, достойного затраченных на него денег. Вот таким «счастьем» обернётся высокий МРОТ», — поясняет Олег М.

«Самый бедный — это тот, кто не умеет пользоваться тем, чем располагает», — констатирует Тамара В.

И напоследок. Постановления губернаторов ещё не подписаны, но уже просачивается информация о будущем размере прожиточного минимума в регионах. В телеграм-канале «Темы Тюмени» сообщается, что с 1 июня по 31 декабря 2022 года в Тюменской области поднимут прожиточный минимум до 13 919 рублей. Сейчас он в регионе составляет 12 654 рубля. По сообщению «Ямал-Медиа», в Ямало-Ненецком автономном округе с 1 июня прожиточный минимум составит 19 832 рубля на человека, сейчас 17,5 тысячи.