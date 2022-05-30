Элиста, , 09:33 — REGNUM В восьми районах Калмыкии установился высокий IV класс пожарной опасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 мая в республиканском управлении МЧС России.

Жара, солнце, лето Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В течение дня 30 мая в Калмыкии существенных осадков не предвидится. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы составит +30…+35 градусов.

Высокая пожарная опасность ожидается в Юстинском, Городовиковском, Ики-Бурульском, Целинном, Яшкульском, Черноземельском и Лаганском района и в Элисте.

В условиях высокой пожарной опасности следует строго придерживаться правил обращения с огнём.