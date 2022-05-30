Пекин, , 09:32 — REGNUM Китайская ракета «Чанчжэн-5 BY 3», которая запустит лабораторный модуль «Вэньтянь» для китайской космической станции, прибыла на космодром в южной островной провинции Хайнань, сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

Ракета вместе с лабораторным модулем «Вэньтянь», уже доставленным на космодром Вэньчан, будет собрана и испытана на космодроме, объявило Китайское агентство пилотируемых космических пусков.

Все системы, задействованные в миссии на космодроме, проходят планомерную подготовку, сообщили в агентстве. О сроках старта будет сообщено позже.