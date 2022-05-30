Санкт-Петербург, , 09:38 — REGNUM Власти Ленинградской области направили в подшефный региону город Енакиево (ДНР) первый автопоезд с командой врачей узких специальностей и медицинским оборудованием, проинформировали 30 мая в пресс-службе областной администрации.

Медицинский автопоезд уехал из Ленобласти в ДНР lenobl.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Ленинградской области пообещали поддержать город Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) в процессе восстановления мирной жизни. Так, в город из региона уже направлена команда узких медицинских специалистов из Тихвинской, Всеволожской, Гатчинской и Кингисеппской больниц Ленобласти, которую возглавили председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин и главный врач Ленинградской областной клинической больницы Сергей Алексеев.

«Мы на связи с нашими коллегами из Енакиево, знаем, чем живёт здравоохранение, какие проблемы испытывает, поэтому в первом своем автопоезде везём медикаменты для интенсивной терапии, высококачественные антибиотики и шовные материалы — всё, что необходимо хирургам для проведения операций», — подчеркнул Вылегжанин, добавив, что с ним уехали терапевт, два хирурга, врач ультразвуковой диагностики, рентгенологи, рентген-лаборанты, акушер-гинекологи и педиатр.

Медицинские работники из Ленобласти проведут в Енакиево около месяца. За это время они обследуют максимальное количество жителей, чтобы определить, в какой медицинской помощи они нуждаются в дальнейшем.

«Комитетом по здравоохранению поставлена задача взять шефство над городской больницей, которая расположена в Енакиево. Поэтому основная цель поездки — на месте оценить состояние системы здравоохранения и разработать план мероприятий, который в дальнейшем будет реализован нашими специалистами», — уточнил Сергей Алексеев.

Для проведения диспансеризации жителей города Тихвинская межрайонная больница выделила передвижной флюорограф, маммограф и мобильную амбулаторию. Чтобы не зависеть от условий, везут медики и генератор.

Отметим, что это не единственная помощь Енакиево, в минувшие выходные Ленобласть направила в подшефный город порядка десяти единиц разнообразной техники: самосвалы, тракторы, универсальные дорожные машины, которые могут чистить дороги круглый год, тягач, грузовой фургон и специальный подметально-уборочный прицеп.

«Такой набор машин обусловлен его максимальной функциональностью: если потребуется они могут быть также задействованы и в строительных работах. Вместе с техникой поехали специалисты», — пояснили в областной администрации.

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