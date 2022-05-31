Москва, 1 июня, 2022, 00:01 — ИА Регнум. В России с июня существенно повышаются штрафы за лесные пожары, сообщает ИА REGNUM.

Volgograd.ru Лесной пожар

Согласно новому закону, штрафы для граждан за нарушения противопожарной безопасности вырастут в 15−20 раз, для юрлиц — в два-три раза.

В частности, штраф за нарушение противопожарной безопасности в лесах повышается до 400 тыс. рублей.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима ЧС в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, будут штрафовать в сумме до 1 млн рублей. Причем штрафы для граждан повышаются в 10 раз — с 4 тыс. — 5 тыс. рублей до 30 тыс. — 50 тыс. рублей.

За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, штрафы составят до 2 млн рублей.

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