Донецк, , 09:32 — REGNUM В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских боевиков попали Горловка и населённый пункт Зайцево. Об этом 30 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В СЦКК зафиксировали четыре новых атаки. В 5:35 с позиций в Курдюмовке украинские войска обстреляли населённый пункт Горловка, выпустив два снаряда калибром 122 мм.

В 7:42, 7:44 и в 8:02 огонь вёлся с территории Майорска. По Горловке, а после и по Зайцево (южное) стреляли из АГС, выпусти 20 и 15 гранат. Затем работал миномёт. По посёлку шахты имени Изотова в Горловке было выпущено пять мин калибром 82 мм.