Москва, , 09:31 — REGNUM В Москве запустили онлайн-сервис «Суда сюда!» для покупки билетов на прогулочные теплоходы и речные трамвайчики, сообщается на портале мэра столицы.

Классический речной трамвай Kneiphof

Новый сайт дает возможность москвичам и гостям столицы не терять время в очередях и приобрести билет онлайн в несколько кликов, а судовладельцам — продавать билеты без посредников.

В настоящее время уже доступны прогулочные маршруты: северный, коломенский, круговой, центральный, Северный речной вокзал — Химки. Пока сервис «Суда сюда!» работает в тестовом режиме.

В дальнейшем на сайте можно будет приобрести билет на все восемь прогулочных маршрутов по Москве-реке в течение всего сезона до сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, власти столицы приняли решение запустить движение пассажирского транспорта по Москве-реке.

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