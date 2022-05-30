Нью-Дели, 30 мая, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В индийском штате Андхра-Прадеш в результате ДТП с участием пикапа и грузовика погибли не менее семи человек, еще 11 пострадали. Об этом 30 мая сообщает газета The New Indian Express.

Mytaganrog.com ДТП

Отмечается, что грузовой автомобиль въехал в припаркованный на обочине пикап, в котором находились более 30 пассажиров.

В результате четыре человека погибли на месте, еще трое скончались в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, в начала мая автомобиль с пассажирами упал в ущелье в штате Химачал-Прадеш на севере Индии, погибли четыре человека.

Читайте также: Четыре человека погибли в ДТП в Индии