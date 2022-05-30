Мелитополь, 30 мая, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Согласно предварительным данным, в результате взрыва в центре Мелитополя получили ранения три человека. Об этом 30 мая сообщил источник в городской администрации.

Andrew Kuznetsov Взрыв

«В результате теракта, по предварительным данным, ранено три человека», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник уточнил, что в центре Мелитополя был взорван припаркованный около одного из зданий администрации города автомобиль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в центре Мелитополя Запорожской области прогремел мощный взрыв.