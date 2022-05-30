Омск, , 09:29 — REGNUM В Омской области 14-летний подросток утонул в озере Луговское, расположенном вблизи деревни Луговая Омского района. Как сообщили ИА REGNUM 30 мая в областном следственном управлении СКР, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Кувшинки в озере Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предварительно установлено, что 14-летний школьник утонул во время купания в озере. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Проводятся иные следственные действия.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магнитогорске Челябинской области в пруду Заводском погиб 15-летний мальчик.

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