Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 09:29 — REGNUM Дознаватели МЧС России устанавливают личности граждан, виновных в возникновении крупных ландшафтных пожаров в городе Усолье-Сибирском и Усольском районе, сообщает 30 мая телеграм-канал ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Лесной пожар в Приангарье Правительство Иркутской области

В прошедшие выходные дни на территории города Усолья-Сибирского и Усольского района произошло одновременно несколько ландшафтных пожаров на большой площади. Для их ликвидации было организовано усиление сил и средств.

В город Усолье-Сибирское направлена техника специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Иркутской области. Три пожарных автомобиля высокой проходимости с большим запасом огнетушащих веществ, 14 спасателей с ранцевыми огнетушителями будут реагировать на возникающие возгорания в черте города и района. Для мониторинга пожарной обстановки и определения границ природных пожаров организована работа беспилотников.

Очевидно, что причиной ландшафтных пожаров являются действия человека.

Как сообщало ИА REGNUM, два уголовных дела возбуждено накануне по фактам лесных пожаров в Тайшетском районе Иркутской области.

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