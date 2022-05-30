Санкт-Петербург, 30 мая, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Паромное сообщение между Санкт-Петербургом и Калининградом могут запустить в 2023 году, но без участия популярного у туристов лайнера «Принцесса Анастасия». Сейчас проект находится в стадии проработки. Паромное сообщение можно будет использовать как для перевозки пассажиров, так и для грузоперевозок.

Rosmorport.ru Круизный лайнер

«Этот вариант <…> представляется интересным, прежде всего, за счет грузоперевозок, а не за счет пассажирских перевозок. Поскольку лететь 1:30 на самолете или 40 часов на пароме, конечно, очевидно [преимущество] в сторону самолета. Рентабельность возможна, только если там будут еще какие-то услуги, к примеру казино и Duty Free, поэтому все эти вопросы нужно прорабатывать. Дискуссия не прекращена, она еще идет, но паром, скорее всего, будет запущен уже не в этом году, а только в следующем», — заявил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, слова которого приводит ТАСС.

По предварительным расчётам, примерная стоимость билета составит в районе 15 тыс. рублей в одну сторону. При этом разрабатывается вариант снижения цены до восьми тысяч рублей.

Если ранее в качестве паромного судна планировали использовать лайнер «Принцесса Анастасия», то теперь этот вопрос отпал, так как генеральный директор компании Moby SPL, которой принадлежит паром, Сергей Котенев заявил, что лайнер по этому направлению ходить не будет.

«Она («Принцесса Анастасия» — прим. ред.) не пойдет в Калининград. Решение на стороне администрации Калининградской области, принято им. Проект был предложен — к сожалению, не принято решение. Пока продолжается переговорный процесс, и инфраструктура не вполне готова», — заявил Котенев «Невским новостям».

В Петербурге поддерживают идею запуска паромного сообщения. Так, спикер Заксобрания Александр Бельский предложил, что оно может соединять три региона: Санкт-Петербург, Калининградскую и Ленинградскую области.