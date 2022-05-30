Первомайский район, Оренбургская область, , 09:25 — REGNUM В Первомайском районе Оренбургской области обнаружен снаряд. Опасная территория охраняется полицейскими, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Артиллерийский снаряд Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

По данным ведомства, ржавый снаряд найден возле села Красное. На место выехала следственно-оперативная группа отделения МВД России по Первомайскому району. Предположительно, обнаруженный объект является артиллерийским снарядом времён гражданской войны.

До приезда сапёров место происшествия оцепили сотрудники полиции. По результатам проверки по факту обнаружения снаряда будет принято процессуальное решение.