Первомайский район, Оренбургская область, 30 мая, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Первомайском районе Оренбургской области обнаружен снаряд. Опасная территория охраняется полицейскими, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Артиллерийский снаряд

По данным ведомства, ржавый снаряд найден возле села Красное. На место выехала следственно-оперативная группа отделения МВД России по Первомайскому району. Предположительно, обнаруженный объект является артиллерийским снарядом времён гражданской войны.

До приезда сапёров место происшествия оцепили сотрудники полиции. По результатам проверки по факту обнаружения снаряда будет принято процессуальное решение.