Севастополь, 30 мая, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Севастополе в коронавирусные стационары госпитализированы 14 человек за сутки, данные на 30 мая опубликованы департаментом здравоохранения города. Накануне, 29 мая, сообщалось о госпитализации 15 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выписаны с выздоровлением после COVID-19 также 14 пациентов. В ковидных госпиталях остаются 166 человек, свободна 21 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

В городе положительные результаты теста на коронавирус получили ещё 33 пациента — на девять меньше, чем накануне. Скончался один человек с подтверждённым диагнозом COVID-19, ему было 50 лет.

В общей сложности за всё время пандемии в Севастополе подтвердилось 84 415 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 81 709 человек, умерли 2 366 пациентов с COVID-19.