Элиста, , 09:25 — REGNUM В Калмыкии в результате ДТП на трассе Р-216 один человек погиб, четыре человека пострадали. Инцидент случился ранним утром 30 мая, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

О ДТП на автодороге Астрахань — Элиста — Ставрополь в Целинном районе стало известно примерно в 4:20 мск. В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком четыре человека пострадали, один человек скончался. Ещё один участник ДТП деблокирован из автомобиля.

На месте происшествия работали силы и средства Целинного пожарно-спасательного гарнизона.