Берлин, , 09:24 — REGNUM Постоянно повышающиеся цены на продукты питания в Германии все ещё не отражают их реальный рост на протяжении последних 18 месяцев. Об этом 30 мая сообщает Handelsblatt со ссылкой на исследование страховой компании Allianz Trade.

Продукты в магазине makvar-face0

Отмечается, что, как считают эксперты, из-за более высокой стоимости электроэнергии, закупки сырья и товаров производственного назначения, связанных с конфликтом на Украине, розничные цены на продукты питания, скорее всего, увеличатся более чем на 10%.

Также уточняется, что с начала 2021 года цены на продукты питания были повышены их производителями в ФРГ в первую очередь из-за связанного с Украиной кризиса в среднем на 16,6% и в наибольшей степени это отразилось на товарах повседневного спроса и в том числе — на маслах (+53%), муке (+28%) и макаронных изделиях (+19%).

Кроме того, отмечается, что, по результатам проведённого мюнхенским Институтом экономических исследований Ifo опроса, 9 из 10 торгующих продуктами питания торговых сетей намерены и далее повышать цены, что связано с более высокими затратами на электроэнергию, закупку сырья и товары производственного назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Минобрнауки и МИД России изучают вопрос возможного прекращения или приостановки соглашений с США в сфере научно-образовательного сотрудничества.