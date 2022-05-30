В ФРГ прогнозируют дальнейший рост цен на продукты питания в стране
Берлин, 30 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Постоянно повышающиеся цены на продукты питания в Германии все ещё не отражают их реальный рост на протяжении последних 18 месяцев. Об этом 30 мая сообщает Handelsblatt со ссылкой на исследование страховой компании Allianz Trade.
Отмечается, что, как считают эксперты, из-за более высокой стоимости электроэнергии, закупки сырья и товаров производственного назначения, связанных с конфликтом на Украине, розничные цены на продукты питания, скорее всего, увеличатся более чем на 10%.
Также уточняется, что с начала 2021 года цены на продукты питания были повышены их производителями в ФРГ в первую очередь из-за связанного с Украиной кризиса в среднем на 16,6% и в наибольшей степени это отразилось на товарах повседневного спроса и в том числе — на маслах (+53%), муке (+28%) и макаронных изделиях (+19%).
Кроме того, отмечается, что, по результатам проведённого мюнхенским Институтом экономических исследований Ifo опроса, 9 из 10 торгующих продуктами питания торговых сетей намерены и далее повышать цены, что связано с более высокими затратами на электроэнергию, закупку сырья и товары производственного назначения.
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