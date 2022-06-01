Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, согласно которому попасть на крупные спортивные мероприятия можно будет только по паспорту болельщика (Fan ID), сообщает ИА REGNUM.

Центр регистрации и выдачи паспортов болельщика (FAN ID) для чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования» — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования. Речь идет об аналоге карты болельщика (fan ID), которая действовала на чемпионате мира по футболу FIFA 2018 года и Кубке конфедераций FIFA 2017 года.

Купить билет на чемпионат или иное знаковое спортивное событие можно будет только по этому документу, который называют также паспортом болельщика. Список таких «закрытых» спортивных событий установит правительство России. Однако уже и так понятно, что речь идет, прежде всего, о футбольных матчах.

Оформить паспорт болельщика можно будет через портал «Госуслуги». В получении документа могут и отказать, например, если болельщик нарушал общественный порядок.

Решение об отказе можно оспорить в суде.

Вместе с тем ранее в Госдуме предупредили о риске бойкота соревнований из-за Fan ID и приводили в пример негативный опыт Турции.

В правительстве отмечали, что на реализацию закона потребуется 773 млн рублей.

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