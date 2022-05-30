Иркутск, 30 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. По состоянию на 7:00 местного времени 30 мая в восьми районах Иркутской области действуют 10 лесных пожаров на площади 12 105 га, пять из которых локализованы на площади 9961 га. Как сообщает телеграм-канал территориального ГУ МЧС РФ, очаги обнаружены: в Братском, Зиминском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Ольхонском, Усольском, Усть-Илимском, Усть-Удинском районах.

Правительство Иркутской области Пожар в Приангарье

В их ликвидации задействованы 547 человек, 68 единиц техники.

По данным космического мониторинга, в минувшие сутки в зоне задымления от лесных пожаров находились 17 населенных пунктов в Балаганском, Нукутском, Тайшетском, Усть-Удинском районах. Случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций по оксиду углерода не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, десять ландшафтных пожаров на площади 93 гектара ликвидировали пожарные Иркутской области за сутки, 29 мая.

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