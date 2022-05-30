Белгород, , 09:26 — REGNUM Более двух миллиардов рублей выделено на капитальный ремонт учреждений образования в Белгороде в 2022 году, сообщил 30 мая губернатор Вячеслав Гладков.

Капитальный ремонт Иван Шилов © ИА REGNUM

Работы начнутся 2 июня в 12 школах и 10 детских садах. Губернатор пообещал проехать по всем объектам, чтобы проконтролировать ход ремонтов.

«Достаточно много говорил о том, что самое, наверное, непростое техническое состояние наших учреждений, в первую очередь образования, это именно в Белгороде. Безусловно, будет определённый дискомфорт для родителей — придётся переехать на время в другие школы и детские сады. Но я надеюсь, что мы с вами понимаем, что другого выхода нет. Самое главное, чтобы работы были выполнены в срок и в хорошем качестве», — отметил глава региона.

Планируется, что 16 объектов отремонтируют до конца 2022 года, работы на остальных завершат в 2023 году.