На ремонт школ и садов Белгорода выделено два миллиарда рублей
Белгород, 30 мая, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Более двух миллиардов рублей выделено на капитальный ремонт учреждений образования в Белгороде в 2022 году, сообщил 30 мая губернатор Вячеслав Гладков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Капитальный ремонт
Работы начнутся 2 июня в 12 школах и 10 детских садах. Губернатор пообещал проехать по всем объектам, чтобы проконтролировать ход ремонтов.
«Достаточно много говорил о том, что самое, наверное, непростое техническое состояние наших учреждений, в первую очередь образования, это именно в Белгороде. Безусловно, будет определённый дискомфорт для родителей — придётся переехать на время в другие школы и детские сады. Но я надеюсь, что мы с вами понимаем, что другого выхода нет. Самое главное, чтобы работы были выполнены в срок и в хорошем качестве», — отметил глава региона.
Планируется, что 16 объектов отремонтируют до конца 2022 года, работы на остальных завершат в 2023 году.