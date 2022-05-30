Новосибирск, 30 мая, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Новосибирской области число поданных заявок на социальную догазификацию за минувшую неделю возросло более чем в два раза. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

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По данным министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Дениса Архипова, от новосибирцев поступило более 400 заявок.

Ранее губернатор региона Андрей Травников поручил главам муниципалитетов активизировать работу по информированию о программе догазификации.