Париж, , 09:20 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Испании Карлосу Алькарасу в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут и завершилась со счётом 1:6, 4:6, 4:6.

Карен Хачанов (сс) Thesupermat

Хачанов три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, одна ошибка на подаче и 5 из 12 брейков.

В четвертьфинале турнира Алькарас сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.

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