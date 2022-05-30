Иркутск, 30 мая, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Десять ландшафтных пожаров на площади 93 гектара ликвидировали пожарные Иркутской области за сутки, 29 мая, сообщает телеграм-канал территориального ГУ МЧС. Все они произошли по вине граждан.

Правительство Иркутской области Пожар в Приангарье

На первом месте по количеству таких пожаров Братск и Братский район, на втором-Усолье-Сибирское и Усольский район, тройку лидеров замыкают Иркутск и Иркутский район.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, в рамках которого ведётся усиленная профилактическая работа межведомственными патрульными группами.

За сутки в отношении четырёх нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях. За прошедшие выходные дни к ответственности за нарушение особого противопожарного режима привлечены 11 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 28 мая в Иркутской области произошло 27 пожаров.

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