Элиста, 30 мая, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили двух носителей коронавируса, выздоровели 17 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 30 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В двух ковид-центрах Калмыкии лечение получают 22 пациента, из них два человека остаются в тяжёлом состоянии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 51 572 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 50 600 пациентов. С COVID-19 не справились 843 человека.