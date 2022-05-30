Ставрополь, , 09:17 — REGNUM Бывший заместитель главы города Ставрополя Иван Скорняков вновь попал под уголовное дело о превышении должностных полномочий. Это уже четвертое уголовное дело в отношении чиновника. По данным пресс-службы прокуратуры региона, сотрудники УФСБ РФ по краю задержали его 29 мая сразу после выхода из зала суда и доставили в следственную часть Главного следственного управления МВД РФ по краю.

Арест Publicdomainpictures.net

Ранее суд смягчил ему меру пресечения, изменив пребывание в СИЗО на домашний арест. Однако теперь после возбуждения нового уголовного дела вновь будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для экс-главы Ставрополя.

Напомним, ранее Скорняков попал под уголовное преследование за превышение должностных полномочий при приёмке работ по благоустройству территории возле Комсомольского и Пионерского прудов и по благоустройству на улице Юности и на улице 50 лет ВЛКСМ. Ущерб бюджету по этим делам составил около 40 млн рублей. Кроме того, чиновника обвиняют в превышениях на сумму 774 тыс. рублей при проведении работ в Сквере Декабристов.

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