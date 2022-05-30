Кишинёв, , 09:16 — REGNUM Экс-президент Молдавии Игорь Додон честно предупредил прокурора, ведущего его дело, что планировал совершить поездку за границу, а тот использовал информацию для обвинения в суде. Об этом бывший молдавский лидер сообщил в своём телеграм-канале.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам политика, он во время обыска сказал, что купил билеты для зарубежной проездки, и спросил, нужно ли их теперь сдавать. На основании этих слов прокурор доказывал на суде, что это якобы подтверждает планы Додона сбежать от правосудия.

«Билеты я приобрёл 16 мая, а дело против меня прокуратура открыла 18 мая, — написал экс-президент. — Я был поражён, как впоследствии прокурор, безо всякого загрязнения совести, публично солгал, чтобы опорочить мой имидж политика».

Додон также не исключил, что на его адвокатов попытаются давить через родственников или прибегнут «к другим действиям, более грязным и жёстким».

Напомним, Додона задержали 24 мая. 26 мая прокуроры на суде потребовали арестовать экс-президента. Суд назначил ему 30 суток домашнего ареста.

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