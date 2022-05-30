Воронеж, , 09:15 — REGNUM Жара до 30 градусов и выше прогнозируется в отдельных районах Воронежской области 31 мая — 3 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию гидрометцентра.

Жара Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Так, в Павловском районе на юге области 31 мая и 1 июня днём воздух прогреется до +30 градусов, 3 июня — до +31. В Богучарском районе 31 мая и 1 июня также прогнозируется до +30, а 2 и 3 июня — уже +32 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 мая в Воронежскую область придёт устойчивое летнее тепло. В Воронеже в первый день рабочей недели воздух прогреется до +22, с 31 мая по 3 июня прогнозируется до +27 градусов.