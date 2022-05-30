Екатеринбург, , 09:27 — REGNUM В Екатеринбурге 30 мая на перекрёстке улиц Радищева и Московской столкнулись два трамвая, один из которых сошёл с рельсов. Причиной ДТП мог стать посторонний металлический предмет, обнаруженный в жёлобе на рельсах, сообщили журналистам в в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

Водитель трамвая №33, совершая поворот налево, допустил съезд с рельсов. В результате схода произошло столкновение с встречным трамваем, следовавшим по маршруту №21.

Ещё одним участником ДТП стал легковой автомобиль «Мазда». С ним столкнулся трамвай, сошедший с рельсов. В результате ДТП пострадавших нет. По факту ДТП сотрудники госавтоинспекции проводят проверку.

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