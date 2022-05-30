Санкт-Петербург, , 09:22 — REGNUM В первый рабочий день новой недели в Санкт-Петербурге ожидается потепление до +20 градусов и обойдется без дождей, сообщил 30 мая главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Адмиралтейство Дарья Драй (c) ИА REGNUM

По прогнозу, в понедельник, 30 мая, в Петербурге ожидается переменная облачность, но без существенных осадков. В течение дня будет дуть ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха в городе днем +18…+20 градусов, по Ленинградской области +17…+22 градуса. Атмосферное давление ночью и утром будет повышаться, днем существенно не изменится.

«Начавшаяся неделя холодной явно не будет, но серия южных циклонов добавит немного интриги в наши прогнозы. Уже завтра утром первый циклон, который будет смещаться через Прибалтику, вызовет усиление ветра и принесет дождь в Санкт-Петербург в первой половине дня», — рассказал Колесов.

Таким образом в последний день весны, во вторник, 31 мая, также будет облачная с прояснениями погода, при этом ожидается кратковременный дождь. Ветер юго- восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +16…+18 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало.

«Потом перерыв между циклонами и в первый день лета снова ждем +20 градусов. Ну, а дальше второй южный циклон, который будет смещаться снова через Прибалтику, но уже ближе к Санкт-Петербургу. Так что дождей должно быть больше, а ветер в циклоне всегда дует свежий», — подытожил Колесов, указав, что температура воздуха на текущей неделе приблизится к норме.

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