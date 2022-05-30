Оренбург, , 09:14 — REGNUM В Оренбургской области мастера завершили работу над своей частью, которая войдет в общую «Вышитую карту России». Вышивка отправлена в Чувашию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в минкультуры Оренбуржья.

Карта Оренбуржья, вышитая в технике ажурное пуховязание kultura. orb.ru

Оренбургский край изображен в вышитой схеме в виде традиционной ажурной паутинки. На рисунке можно увидеть все четыре элемента платка: зубцы, кайма, обрешетка, середина. В середине расположена «пятикруговая» композиция — пять ажурных ромбов. Само панно состоит из сложных элементов.

В работе использованы хлопковые нити темно-серого цвета и вискозный шёлк стального цвета. Такое сочетание имитирует пуховую пряжу.

Стоит отметить, в начале 2022 года в Чувашии дали старт Всероссийской акции «Вышитая карта России». Каждый участник (85 регионов) в январе получил деревянные лекала (географические очертания региона) для работы. Готовую карту представят 12 июня в Чебоксарах на фестивале «Песня России».

Большое полотно будет путешествовать по всем федеральным округам. Акция завершится 12 декабря в Москве.