Ярославль, , 09:14 — REGNUM В Ярославской области с 2010 по 2021 год население уменьшилось на 4,9%. Данные о предварительных итогах Всероссийской переписи населения 2021 года публикует «Российская газета».

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Всего по данным последней переписи в Ярославской области живут 1 млн 210 тыс человек, что составляет 95,1% от численности, зафиксированной переписью в 2010 году.

Изменилось процентное соотношение городского и сельского населения, причём в пользу сельских жителей. Так в 2010 году на селе проживали 17,8% ярославцев, то в 2021 году — уже 18,9%. Скорее всего, эта тенденция объяснима ростом строительства жилья вокруг областного центра в Ярославском районе, а также ростом индивидуального жилищного строительства в традиционно дачных районах.

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