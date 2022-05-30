Токио, 30 мая 2022, 09:23 — REGNUM Очередной протест из-за действий Южной Кореи у спорных островов в западной части Японского моря выразили власти Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Острова Токто
Острова Токто
Cha.go.kr

Японское правительство, уточняет агентство, 29 мая выразило протест южнокорейской стороне по дипломатическим каналам из-за океанографического исследования, которое проводилось в районе островов Такэсима.

В Южной Корее эту группу небольших островов именуют Токто, армия страны в настоящее время контролирует их. Острова являются предметом спора между Токио и Сеулом.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил 27 апреля, что острова Такэсима являются японской «исконной территорией».

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