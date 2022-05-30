Токио, 30 мая, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Очередной протест из-за действий Южной Кореи у спорных островов в западной части Японского моря выразили власти Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Cha.go.kr Острова Токто

Японское правительство, уточняет агентство, 29 мая выразило протест южнокорейской стороне по дипломатическим каналам из-за океанографического исследования, которое проводилось в районе островов Такэсима.

В Южной Корее эту группу небольших островов именуют Токто, армия страны в настоящее время контролирует их. Острова являются предметом спора между Токио и Сеулом.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил 27 апреля, что острова Такэсима являются японской «исконной территорией».

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