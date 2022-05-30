Анкара, , 09:12 — REGNUM Столкновение двух сухогрузов произошло в акватории Мраморного моря. Об этом 30 мая сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

Сухогруз The Photographer

«Сухогруз «Маре» вышел из-под контроля по неизвестной причине во время плавания в Мраморном море. Корабль, начавший дрейфовать, столкнулся с другим сухогрузом «Арел-4», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что береговая охрана направилась к месту инцидента и затем, спустя некоторое время, оба сухогруза продолжили движение.

Также указывается, что в результате инцидента никто не пострадал и добавляется, что в данный момент уточняется, какие повреждения получили суда в результате столкновения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Приморском крае рыбаки поймали большую акулу.